Milhões de europeus enfrentam recorde de temperaturas neste sábado

Grande parte da Europa, da França aos Bálcãs, enfrentou mais um dia de calor intenso neste sábado (27), com recordes históricos de temperatura sendo quebrados da Alemanha à Dinamarca durante uma onda de calor que colocou os sistemas de saúde à prova.

A onda de calor sufocante desloca-se agora para o nordeste do continente, mas alertas de nível máximo permanecem em vigor para Suíça, Alemanha, Áustria e Hungria.

Pelo menos 193 milhões de pessoas em toda a Europa — incluindo 75 milhões na Alemanha — enfrentaram temperaturas superiores a 35°C, segundo uma análise de dados da AFP.

Espera-se que as temperaturas máximas ultrapassem os 30°C para mais de 404 milhões de pessoas na Europa (sem contar a Turquia), um número ligeiramente menor que o do dia anterior.

A análise, baseada em previsões do serviço meteorológico alemão e projeções populacionais de 2025 do Joint Research Center, está em consonância com os dados da ONG austríaca Klimadashboard.

Os números deste sábado foram superiores à previsão do instituto alemão calculada para as 3h00 GMT (0h00 no horário de Brasília) de sexta-feira. Naquele horário, esperava-se que 150 milhões de pessoas enfrentassem temperaturas acima de 35°C.

A onda de calor que atingiu a França, o sul da Inglaterra, a Espanha e a Itália durante a semana agora se desloca para o nordeste do continente.

Neste sábado, Dinamarca e República Tcheca registraram as temperaturas mais altas de suas histórias, e a Alemanha superou um recorde que havia sido registrado na sexta-feira.

O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) emitiu um alerta de calor extremo para a maior parte do país neste sábado.

- Calor recorde -

De fato, a estação meteorológica de Drewitz, no leste da Alemanha, registrou uma temperatura de 41,5°C por volta das 16h30 (horário local), informou um porta-voz do DWD à AFP. Isso supera o recorde anterior de 41,3°C, registrado na sexta-feira em Saarbrücken, no sudoeste do país.

"O que é particularmente difícil para as pessoas é que a temperatura não baixa à noite. Muitas regiões do país voltarão a ter noites tropicais", acrescentou o DWD.

Algo semelhante ocorreu na República Tcheca, onde foi registrada neste sábado uma temperatura recorde histórica de 40,6°C em Doksany, ao norte de Praga, segundo os serviços meteorológicos.

O recorde anterior de 40,4°C datava de 2012 e foi registrado em Dob?ichovice, a sudoeste de Praga, informou a agência meteorológica CHMI.

Na Dinamarca, o Instituto Meteorológico Dinamarquês (DMI) relatou neste sábado ter registrado a temperatura mais alta desde o início das medições, no século XIX.

"Com 36,6°C registrados ao norte de Odense, este é o dia mais quente desde o início das medições em 1874", observou o DMI em uma publicação no X, acrescentando que "o dia ainda não acabou".

Por toda a Europa, as pessoas recorreram a qualquer meio disponível para escapar do calor: abrigam-se em igrejas, dormem em porões ou às margens de rios, refrescam-se em fontes.

Uma popular rede francesa de alimentos congelados tornou-se um refúgio para escapar do calor, ainda que apenas por alguns minutos.

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