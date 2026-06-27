Milhões de europeus enfrentam recorde de temperaturas neste sábado
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Grande parte da Europa, da França aos Bálcãs, enfrentou mais um dia de calor intenso neste sábado (27), com recordes históricos de temperatura sendo quebrados da Alemanha à Dinamarca durante uma onda de calor que colocou os sistemas de saúde à prova.
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A onda de calor sufocante desloca-se agora para o nordeste do continente, mas alertas de nível máximo permanecem em vigor para Suíça, Alemanha, Áustria e Hungria.
Pelo menos 193 milhões de pessoas em toda a Europa — incluindo 75 milhões na Alemanha — enfrentaram temperaturas superiores a 35°C, segundo uma análise de dados da AFP.
Espera-se que as temperaturas máximas ultrapassem os 30°C para mais de 404 milhões de pessoas na Europa (sem contar a Turquia), um número ligeiramente menor que o do dia anterior.
A análise, baseada em previsões do serviço meteorológico alemão e projeções populacionais de 2025 do Joint Research Center, está em consonância com os dados da ONG austríaca Klimadashboard.
Os números deste sábado foram superiores à previsão do instituto alemão calculada para as 3h00 GMT (0h00 no horário de Brasília) de sexta-feira. Naquele horário, esperava-se que 150 milhões de pessoas enfrentassem temperaturas acima de 35°C.
A onda de calor que atingiu a França, o sul da Inglaterra, a Espanha e a Itália durante a semana agora se desloca para o nordeste do continente.
Neste sábado, Dinamarca e República Tcheca registraram as temperaturas mais altas de suas histórias, e a Alemanha superou um recorde que havia sido registrado na sexta-feira.
O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) emitiu um alerta de calor extremo para a maior parte do país neste sábado.
- Calor recorde -
De fato, a estação meteorológica de Drewitz, no leste da Alemanha, registrou uma temperatura de 41,5°C por volta das 16h30 (horário local), informou um porta-voz do DWD à AFP. Isso supera o recorde anterior de 41,3°C, registrado na sexta-feira em Saarbrücken, no sudoeste do país.
"O que é particularmente difícil para as pessoas é que a temperatura não baixa à noite. Muitas regiões do país voltarão a ter noites tropicais", acrescentou o DWD.
Algo semelhante ocorreu na República Tcheca, onde foi registrada neste sábado uma temperatura recorde histórica de 40,6°C em Doksany, ao norte de Praga, segundo os serviços meteorológicos.
O recorde anterior de 40,4°C datava de 2012 e foi registrado em Dob?ichovice, a sudoeste de Praga, informou a agência meteorológica CHMI.
Na Dinamarca, o Instituto Meteorológico Dinamarquês (DMI) relatou neste sábado ter registrado a temperatura mais alta desde o início das medições, no século XIX.
"Com 36,6°C registrados ao norte de Odense, este é o dia mais quente desde o início das medições em 1874", observou o DMI em uma publicação no X, acrescentando que "o dia ainda não acabou".
Por toda a Europa, as pessoas recorreram a qualquer meio disponível para escapar do calor: abrigam-se em igrejas, dormem em porões ou às margens de rios, refrescam-se em fontes.
Uma popular rede francesa de alimentos congelados tornou-se um refúgio para escapar do calor, ainda que apenas por alguns minutos.
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