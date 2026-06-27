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Seleção Brasileira treina com elenco completo antes de viajar para enfrentar o Japão

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Repórter
27/06/2026 12:56

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A Seleção Brasileira treinou neste sábado (27) com seus 25 jogadores disponíveis antes de viajar à tarde para Houston para enfrentar o Japão na segunda-feira, pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026.

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Com exceção do atacante Raphinha, que realiza um tratamento intensivo para tentar se recuperar de uma lesão na coxa direita, Carlo Ancelotti teve todos os seus jogadores à disposição no centro de treinamento de Columbia Park, em Morristown, Nova Jersey. 

O técnico italiano comandou o treino da manhã, que começou com uma breve conversa com o elenco, antes dos exercícios de aquecimento e ativação conduzidos por seus auxiliares. A imprensa teve acesso apenas aos primeiros quinze minutos da atividade.

Após liderar o Grupo C com sete pontos, os pentacampeões mundiais viajarão neste sábado às 14h00 locais (15h00 em Brasília) para Houston, Texas. 

Na segunda-feira (29), enfrentarão no Estádio NRG, com capacidade para 68.300 espectadores, o Japão, que chegou aos 16-avos de final como segunda colocada do Grupo F, com cinco pontos. 

A seleção japonesa, que ficou dois pontos atrás do líder Países Baixos, venceu o Brasil por 3 a 2 no último confronto entre as duas equipes, um amistoso disputado em Tóquio em outubro de 2025. 

Com Ancelotti, a Seleção abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas acabou derrotada ao sofrer três gols no segundo tempo.

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raa/iga/yr

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