George Russell faz a pole position do GP da Áustria de F1
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O piloto britânico George Russell, da Mercedes, largará da pole position do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 no domingo (28), à frente dos carros da Ferrari, os do monegasco Charles Leclerc e do também inglês Lewis Hamilton.
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Russell foi o mais rápido na classificação disputada neste sábado, mas a direção da prova indicou, por alguns minutos, que estava "investigando" para verificar se o tempo registrado pelo britânico estava correto, o que deixou em dúvida o desfecho da sessão.
O holandês Max Verstappen sofreu um acidente e terminou em quinto lugar, atrás do líder da classificação geral do Mundial, o jovem italiano da Mercedes Kimi Antonelli, que obteve o quarto melhor tempo.
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