Inflação interanual no Irã atingiu 88,6% em junho devido à guerra
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A inflação no Irã acelerou bruscamente em junho, impulsionada pela guerra, e atingiu uma taxa anual de 88,6%, segundo dados oficiais divulgados neste sábado (27), em uma economia já castigada pela hiperinflação decorrente das sanções.
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Segundo o Centro de Estatísticas do Irã, um órgão oficial, os preços dos alimentos dobraram durante o mês persa de Khordad (22 de maio a 21 de junho) em comparação com o mesmo período de 2025.
As estatísticas iranianas são divulgadas mensalmente com base no calendário persa.
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