Alemanha registra novo recorde histórico de temperatura de 41,5°C

A Alemanha registrou um novo recorde de temperatura neste sábado (27), segundo dados provisórios do Serviço Meteorológico Alemão (DWD).

A estação meteorológica de Drewitz, no leste do país, registrou 41,5°C por volta das 16h30 (horário local), informou um porta-voz do DWD à AFP, superando o recorde anterior de 41,3°C, registrado na sexta-feira em Saarbrücken, no sudoeste.

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