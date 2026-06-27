República Tcheca registra temperatura recorde de 40,6°C

A República Tcheca registrou uma temperatura recorde de 40,6°C neste sábado (27) em Doksany, ao norte de Praga, segundo os serviços meteorológicos.

O recorde anterior, de 40,4°C, havia sido estabelecido em 2012 em Dob?ichovice, a sudoeste de Praga, informou a agência de meteorologia tcheca (CHMI).

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