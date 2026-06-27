Milhões de pessoas enfrentam mais de 35°C na Europa neste sábado

Pelo menos 193 milhões de pessoas na Europa, incluindo 75 milhões na Alemanha, enfrentam temperaturas acima de 35°C neste sábado (27) devido a uma onda de calor que se desloca para leste pelo continente, segundo uma análise de dados da AFP.

A previsão é de que as temperaturas máximas ultrapassem os 30°C para mais de 404 milhões de pessoas na Europa — excluindo a Turquia —, um número ligeiramente menor do que no dia anterior.

A análise, baseada em previsões do serviço meteorológico alemão e projeções populacionais de 2025 do Joint Research Center, está em consonância com os dados da ONG austríaca Klimadashboard.

Os números deste sábado foram superiores à previsão do instituto alemão calculada para as 3h00 GMT (0h00 no horário de Brasília) de sexta-feira. Naquele horário, esperava-se que 150 milhões de pessoas enfrentassem temperaturas acima de 35°C.

A onda de calor que atingiu a França, o sul da Inglaterra, a Espanha e a Itália durante a semana agora se desloca para o nordeste do continente.

Nesse sentido, estima-se que cerca de 75 milhões de alemães sejam expostos a temperaturas acima de 35ºC neste sábado.

O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) emitiu um alerta de calor extremo para a maior parte do país neste sábado. "Localmente, não se descartam temperaturas de até 42°C", enfatizou.

Isso significa que a temperatura recorde atingida na sexta-feira em Saarbrücken (oeste da Alemanha), de 41,3°C, pode ser quebrada.

"O que é particularmente difícil para as pessoas é que a temperatura não baixa à noite. Muitas regiões do país voltarão a ter noites tropicais", acrescentou o DWD.

Para chegar a esses números, a AFP utilizou um método semelhante ao do Klimadashboard, cruzando os dados do modelo de previsão meteorológica alemão do DWD, calculado às 3h00 GMT, com a densidade populacional.

Os habitantes de uma área são contabilizados se o modelo prevê temperaturas acima de 30ºC ou 35°C em algum momento do sábado naquele local.

Enquanto isso, o Instituto Meteorológico Dinamarquês (DMI) informou ter registrado neste sábado sua temperatura mais alta desde o início das medições, no século XIX.

"Com 36,6 °C ao norte de Odense, temos o dia mais quente já registrado desde o início das medições, em 1874", afirmou o DMI em uma publicação no X, acrescentando que "o dia ainda não acabou".

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