ONU estima que cerca de 6,8 milhões de pessoas podem ter sido afetadas por terremotos na Venezuela
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Vários milhões de pessoas podem ter sido afetadas pelos dois terremotos que atingiram a Venezuela e deixaram quase mil mortos e dezenas de milhares de desaparecidos, estimou a ONU neste sábado (27).
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"Até 6,76 milhões de pessoas podem ter sido afetadas pelos terremotos devastadores que atingiram a Venezuela em 24 de junho", afirmou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) da ONU.
Acrescentou que as projeções são baseadas em análises populacionais e de danos e incluem até dois milhões de pessoas em Caracas, a capital.
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