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Dinamarca registrou o dia mais quente de sua história com 36,6°C

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Repórter
27/06/2026 09:56

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O Instituto Meteorológico Dinamarquês (DMI) informou, neste sábado (27), que registrou a temperatura mais alta desde o início das medições, no século XIX. 

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"Com 36,6°C ao norte de Odense, temos o dia mais quente já registrado desde o início das medições, em 1874", afirmou o DMI em uma publicação no Facebook, acrescentando que "o dia ainda não acabou". 

Pelo menos 193 milhões de pessoas em toda a Europa, incluindo 75 milhões na Alemanha, enfrentam temperaturas acima de 35°C neste sábado devido a uma onda de calor que se desloca para o leste do continente, segundo uma análise de dados da AFP.

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jll/ahg/mab/aa

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