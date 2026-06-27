Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Seul alega que aviões militares chineses e russos entraram em sua zona de defesa aérea

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/06/2026 09:46

compartilhe

SIGA

A Coreia do Sul informou que mobilizou aviões de combate como medida de precaução após mais de 10 aeronaves militares chinesas e russas terem entrado em sua zona de defesa aérea neste sábado (27). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Estado-Maior Conjunto, em Seul, declarou que as aeronaves chinesas e russas entraram e saíram da Zona de Identificação de Defesa Aérea Coreana (KADIZ) sobre os mares do do Leste e do Sul. 

"As forças armadas da Coreia do Sul detectaram as aeronaves chinesas e russas antes que elas entrassem na zona e mobilizaram caças da Força Aérea para se prepararem para qualquer eventualidade", afirmou o comunicado, sem fornecer mais detalhes. 

Acrescentou ainda que as aeronaves chinesas e russas não violaram o espaço aéreo sul-coreano. 

O Ministério da Defesa chinês afirmou que suas forças aéreas e as da Rússia realizaram uma "patrulha aérea estratégica conjunta" neste sábado sobre o Mar do Japão, o Mar da China Oriental e o oeste do Pacífico. 

Essa iniciativa permitiu que ambos os países "demonstrassem sua determinação e capacidade de preservar conjuntamente a paz e a estabilidade regionais", enfatizou.

Uma zona de identificação de defesa aérea não é espaço aéreo soberano, mas sim uma zona tampão onde os países identificam aeronaves que se aproximam por motivos de segurança.

Geralmente, espera-se que aeronaves militares notifiquem o país em questão antes de entrarem em sua zona de defesa aérea, embora tal notificação não seja uma exigência legal. 

A Coreia do Sul e o Japão reagiram ferozmente quando nove aeronaves militares chinesas e russas entraram na KADIZ em dezembro de 2025, o incidente anterior desse tipo. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sjh/pbt/pb-ahg/avl/aa

Tópicos relacionados:

armadas china coreiadosul diplomacia forcas russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay