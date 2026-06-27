Exército israelense afirma ter atacado milicianos no sul do Líbano

O exército israelense afirmou ter realizado um ataque aéreo neste sábado (27) contra supostos milicianos na região de Nabatieh, no sul do Líbano, o primeiro ataque desse tipo desde que Washington anunciou um acordo preliminar entre Israel e Líbano no dia anterior.

Uma porta-voz do exército israelense disse à AFP que o ataque teve como alvo "supostos terroristas que representavam uma ameaça aos soldados das Forças de Defesa de Israel (FDI)" na região de Nabatieh.

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