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Exército israelense afirma ter atacado milicianos no sul do Líbano

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AFP
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Repórter
27/06/2026 09:34

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O exército israelense afirmou ter realizado um ataque aéreo neste sábado (27) contra supostos milicianos na região de Nabatieh, no sul do Líbano, o primeiro ataque desse tipo desde que Washington anunciou um acordo preliminar entre Israel e Líbano no dia anterior. 

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Uma porta-voz do exército israelense disse à AFP que o ataque teve como alvo "supostos terroristas que representavam uma ameaça aos soldados das Forças de Defesa de Israel (FDI)" na região de Nabatieh.

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jd/dcp/mab/avl/aa

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