Cinco mortos em novos ataques cruzados entre Rússia e Ucrânia

Cinco pessoas morreram na Ucrânia e na Rússia em ataques cruzados, informaram autoridades locais de ambos os países neste sábado (27), acrescentando que dezenas ficaram feridas.

Na Ucrânia, uma pessoa morreu na região central de Dnipropetrovsk e outra em Sumy (nordeste), segundo as respectivas administrações regionais.

No primeiro caso, houve "mais de 30 ataques com drones e bombas", de acordo com o chefe da administração militar regional, Oleksandr Ganja. Em Sumy, a vítima fatal foi um homem atingido pelo ataque de um drone contra uma casa.

A Rússia continua atacando a Ucrânia com bombardeios quase diários desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, que se transformou no conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

A Ucrânia, por sua vez, intensificou seus ataques de retaliação contra a Rússia e os territórios ocupados por Moscou no leste.

Uma mulher morreu em um ataque de Kiev contra Horlivka, cidade na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, controlada por Moscou, segundo o prefeito pró-Rússia, Ivan Prikhodko.

Os ataques ucranianos também deixaram uma pessoa morta e 11 feridas em Volgogrado, no sudoeste da Rússia, onde uma instalação industrial foi atingida.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que mísseis FP-5 Flamingo "atingiram com sucesso" uma empresa militar naquela cidade russa.

Uma quinta pessoa morreu no lado russo, na região fronteiriça de Belgorod, em mais um ataque ucraniano de drones contra uma instalação industrial, disseram as autoridades locais.

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