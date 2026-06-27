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Trump apresenta o novo passaporte dos EUA... com sua foto

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Repórter
27/06/2026 08:48

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O presidente americano, Donald Trump, revelou na sexta-feira (26) a imagem de um novo passaporte americano com seu retrato. 

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Trata-se de uma edição limitada que comemora o 250º aniversário da independência do país, celebrado em 4 de julho. 

"O novo passaporte americano que diz 'Bem-vindo, mas comporte-se!'", declarou Trump em sua plataforma Truth Social, mostrando o design do documento. 

A imagem retrata um Trump com semblante sério, debruçado sobre sua mesa, ao lado de sua assinatura, com o texto da Declaração de Independência ao fundo. A imagem parece ser baseada em um retrato feito pelo fotógrafo da Casa Branca, Daniel Torok. 

Outra página apresenta uma pintura que retrata a assinatura da declaração em 1776 com a frase "Estados Unidos da América 250". 

A Casa Branca divulgou a mesma imagem do documento com os dizeres "PASSAPORTE PATRIOTA". 

A AFP entrou em contato com o Departamento de Estado, mas não obteve resposta.

Até agora, nenhum presidente dos EUA em exercício havia aparecido em passaportes. 

Este anúncio faz parte de uma série de medidas destinadas a imprimir a imagem de Trump em prédios e símbolos americanos, o que gerou acusações de culto à personalidade. 

A assinatura de Trump também aparecerá em futuras notas de dólar, uma medida sem precedentes para um presidente americano em exercício.

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sst/msp/eml/vla/jm/vel/aa

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