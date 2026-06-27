Bélgica goleia Nova Zelândia (5-1) e avança aos 16-avos da Copa em 1º do Grupo G
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A Bélgica goleou a Nova Zelândia por 5 a 1 nesta sexta-feira (26) e se classificou para a fase de 16-avos da Copa do Mundo de 2026 como líder do Grupo G.
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Os 'Diabos Vermelhos', após empatarem os dois primeiros jogos, contra Egito e Irã, garantiram a classificação em Vancouver.
A seleção belga terminou com cinco pontos, os mesmos dos egípcios, mas com um saldo de gols superior. O Irã fechou a fase de grupos com 3 pontos após o empate em 1 a 1, também nesta sexta-feira, com o Egito, e terá que aguardar os demais jogos para saber se vai se classificar. E a Nova Zelândia terminou na lanterna, com apenas um ponto.
Na próxima fase, na quarta-feira, às 17h (horário de Brasília) em Seattle, os belgas enfrentarão uma das melhores seleções terceiras colocadas.
O Egito vai jogar contra a Austrália na sexta-feira em Arlington, perto de Dallas, às 15h.
Leandro Trossard (28' e 50'), Kevin De Bruyne (66'), Romelu Lukaku (86') e Alexis Saelemaekers (90+4') marcaram os gols da Bélgica nesta sexta-feira.
Elijah Just fez o gol de honra dos neozelandeses (84'), que deixam sua terceira Copa do Mundo — após Espanha 1982 e África do Sul 2010 — sem vitórias, tendo registrado quatro empates e cinco derrotas em suas nove partidas.
Escalações:
Nova Zelândia: Max Crocombe - Tim Payne (Michael Boxall, 64'), Finn Surman, Tyler Bindon, Liberato Cacace (Francis De Vries, 79') - Ryan Thomas (Ben Old, 46'), Marko Stamenic - Sarpreet Singh (Jesse Randall, 46'), Joe Bell (Callum McCowatt, 64'), Elijah Just - Chris Woods.
Técnico: Darren Bazeley.
Bélgica: Thibaut Courtois - Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper - Leandro Trossard (Alexis Saelemaekers, 72'), Hans Vanaken - Kevin De Bruyne (Amadou Onana, 72'), Youri Tielemans (Nicolas Raskin, 85'), Jeremy Doku (Matías Fernández, 56') - Charles De Ketelaere (Romelu Lukaku, 85').
Técnico: Rudi Garcia.
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