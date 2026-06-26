Muslera decidiu não jogar 2º tempo após falha que eliminou Uruguai da Copa, diz Bielsa

O goleiro Fernando Muslera foi quem decidiu não voltar para o segundo tempo após falhar no gol da vitória da Espanha por 1 a 0 nesta sexta-feira (26), resultado que eliminou o Uruguai da Copa do Mundo, disse o técnico da 'Celeste', Marcelo Bielsa.

Muslera, de 40 anos, não conseguiu segurar o chute de Álex Baena aos 42 minutos e foi substituído no intervalo por Sergio Rochet, goleiro do Internacional.

"Foi uma decisão que o próprio Muslera tomou", disse um lacônico Bielsa à DirecTV, minutos após o término da partida em Guadalajara.

"Tínhamos um potencial que cabia a mim gerir, não consegui fazer com que o talento individual formasse uma equipe poderosa, à altura da qualidade dos jogadores", resumiu o treinador.

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