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Cabo Verde empata (0-0) com Arábia Saudita e vai enfrentar Argentina nos 16-avos da Copa

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/06/2026 23:40

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Cabo Verde fez história nesta sexta-feira (26) ao se classificar para a segunda fase em sua estreia em Copas do Mundo, após um empate em 0 a 0 com a Arábia Saudita na última partida do Grupo H. 

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Os 'Tubarões Azuis' terminaram em segundo lugar na chave vencida pela Espanha, que também nesta sexta derrotou o Uruguai (1-0), e vão enfrentar a atual campeã mundial, a Argentina, nos 16-avos de final, na próxima sexta-feira (3), em Miami.

Com estes resultados, uruguaios e sauditas se despediram da Copa.  

O duelo entre Cabo Verde e Arábia Saudita ficou travado no meio-campo durante boa parte dos 90 minutos. 

A equipe africana mostrou maior vocação ofensiva, embora tenha encontrado dificuldades para penetrar na área saudita diante de uma defesa que recuava rapidamente e fechava os espaços. 

Os sauditas pareciam apostar em uma estratégia de paciência, esperando aproveitar uma eventual falha de concentração para marcar e, na sequência, manter a firmeza e reforçar novamente o bloqueio defensivo. 

A partida ganhou intensidade nos minutos finais, com ataques de ambos os lados exigindo boas defesas dos goleiros: Vozinha, que havia que viralizou nas redes sociais após fechar o gol na estreia contra a Espanha, e o saudita Mohamed Al-Owais, que impediu uma chance clara de gol dos africanos.

Escalações:

Cabo Verde: Vozinha - Wagner Pina (Steven Moreira, 90'+4), Roberto Lopez, Diney, João Paulo - Ryan Mendes (Garry Mendes, 72') - Deroy Duarte, Kevin Pina, Jamiro Alvarenga (Laros Duarte, 71'), Willy Semedo (Hélio Varela, 61') - Dailon Livramento (Nuno Da Costa, 61'). Técnico: Bubista. 

Arábia Saudita: Mohammed Al-Owais - Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti (Ali Alawjami, 33'), Abdulelah Alamri, Nawaf Boushal (Moteb Al-Harbi, 82') - Sultan Mandash (Abdullah Al-Hamdan, 66'), Nasser Al-Dawsari, Abdullah Alkhaibari (Musab Fahz, 46'), Salem Al-Dawsari (Mohamed Waheeb, 66') - Firas Al-Buraikan, Mohamed Kanno. Técnico: Giorgos Donis.

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