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Hervé Renard diz que está 'livre para escolher' próximo projeto após fracasso da Tunísia na Copa

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AFP
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Repórter
26/06/2026 21:18

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O francês Hervé Renard, técnico da Tunísia durante a Copa do Mundo de 2026, disse nesta sexta-feira (26) que está livre para decidir seu próximo passo após a eliminação das 'Águias de Cartago', que não conquistaram nenhum ponto no torneio.

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"Vim para esta Copa do Mundo. Agora estou livre para escolher o melhor projeto para o futuro", disse Renard à AFP, sem especificar se a Federação Tunisiana de Futebol havia oferecido a renovação de seu contrato. 

"Veremos", acrescentou. 

Ao ser contactado pela AFP nesta sexta-feira, um porta-voz da Federação Tunisiana de Futebol indicou que o futuro de Renard no comando da seleção será analisado nos próximos dias. 

"Precisaremos de tempo para avaliar os resultados da Copa do Mundo, o que pode levar entre duas e três semanas. Durante esse período, tomaremos uma decisão em relação ao técnico", afirmou a fonte.

"Recebi uma recepção calorosa em uma situação muito difícil. Eu estava ciente da dificuldade da tarefa, mas aprende-se mesmo em circunstâncias tão desafiadoras. Foi uma experiência muito valiosa", disse Renard à AFP. 

Há dez dias, após uma derrota avassaladora por 5 a 1 para a Suécia na estreia da Tunísia no Mundial, o então técnico Sabri Lamouchi foi demitido e substituído por Renard para o restante do torneio. 

O técnico francês não conseguiu reverter a situação da equipe: perderam por 4 a 0 para o Japão e encerraram sua campanha na quinta-feira com uma derrota por 3 a 1 para a Holanda.

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ali-jac/dar/ag/dr/aam/cb

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