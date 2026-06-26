Técnico da Jordânia diz que não teme Argentina de Messi: 'Estamos muito motivados'

O técnico da Jordânia, o marroquino Jamal Sellami, disse nesta sexta-feira (26) que não teme enfrentar a Argentina de Lionel Messi, sua adversária no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo.

O duelo deste sábado, em Arlington (Texas), marcará a despedida da seleção jordaniana em sua primeira participação em Mundiais, já que a equipe não tem mais chances de avançar na competição após as derrotas para Áustria (3 a 1) e Argélia (2 a 1).

"Infelizmente os resultados não refletiram o bom desempenho que apresentamos em campo", disse Sellami, que vê o confronto contra os campeões mundiais como uma oportunidade única de deixar sua "marca" no torneio.

"Este é o jogo que todos os torcedores da Jordânia vão acompanhar. Queremos representar bem o nosso país", acrescentou o treinador, antes de reconhecer o desafio de enfrentar o jogador que ele considera o maior da história.

"Messi conquistou tudo, ele é realmente o melhor", destacou. "Alguns podem dizer que o tememos, mas é justamente o contrário: estamos muito motivados para jogar contra a Argentina, contra Messi e contra os melhores jogadores do mundo".

O técnico marroquino alertou que seus jogadores não podem baixar a guarda, mesmo que a Argentina, que já garantiu a liderança do Grupo J, decida poupar a maioria de seus titulares, incluindo Messi.

"Sejam quais forem os jogadores, a equipe é excepcional, e cada jogador merece o seu lugar. Todos sonham em vencer a Copa do Mundo", ressaltou Sellami.

"Mesmo que Messi não jogue, vamos enfrentar uma equipe muito forte e sólida. Temos que nos concentrar nas nossas e fazer com que esse jogo seja uma boa lembrança para a seleção da Jordânia em sua primeira participação na Copa do Mundo", concluiu.

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