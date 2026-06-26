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Gonçalo Ramos, da seleção portuguesa, deve deixar PSG para jogar no Milan

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Repórter
26/06/2026 20:42

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O atacante da seleção portuguesa e do Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos, está perto de assinar com o Milan, uma transferência que faria o clube quebrar seu recorde de valor pago por um jogador, segundo informações publicadas por diversos veículos de imprensa nesta sexta-feira (26). 

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O clube de Milão, que terminou em quinto lugar na última temporada da Serie A, pagaria entre 60 e 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 354 a 414 milhões na cotação atual) para contratar o jogador de 25 anos. 

Com isso, Gonçalo Ramos se tornaria o segundo atacante mais caro da história do futebol italiano, ficando atrás apenas do belga Romelu Lukaku, que se transferiu do Manchester United para a Inter de Milão em 2019 por 83 milhões de euros (cerca de R$ 490 milhões). 

O atual recorde de transferência do Milan pertence a outro jogador português, Rafael Leão, que chegou do Lille em 2019 por 49,5 milhões de euros (R$ 292 milhões), segundo o site especializado Transfermarkt.

Segundo o jornal esportivo 'La Gazzetta dello Sport', Gonçalo Ramos, atualmente com a seleção portuguesa na Copa do Mundo de 2026, já passou por exames médicos. 

Sua contratação teria sido definida como prioridade pelo novo técnico dos 'rossoneri', o também português Rúben Amorim. 

Gonçalo Ramos passou os últimos três anos no PSG, conquistando três títulos do Campeonato Francês, duas Copas da França e, acima de tudo, dois títulos da Liga dos Campeões da Europa. 

Ele chegou a Paris vindo do Benfica por 65 milhões de euros (R$ 384 milhões). Inicialmente, ficou à sombra de Kylian Mbappé e, após a saída do astro francês para o Real Madrid, foi ofuscado por Ousmane Dembélé. 

Gonçalo Ramos não foi titular em nenhuma partida do PSG durante a campanha mais recente da Liga dos Campeões. 

No entanto, suas participações saindo do banco de reservas costumavam ser produtivas, resultando em 45 gols em 131 partidas contando todas as competições ao longo de três temporadas.

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bc/gj/iwd/pi/dar/dr/ma/aam/cb

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