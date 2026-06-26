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Técnico da Áustria descarta conspiração antes da partida contra a Argélia

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AFP
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Repórter
26/06/2026 20:30

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O técnico da Áustria, Ralf Rangnick, afirmou na sexta-feira (26) que seus jogadores buscarão a vitória contra a Argélia no encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, descartando quaisquer comparações com a infame partida conhecida como o "Jogo da Vergonha", disputado em Gijón, no Mundial da Espanha em 1982. 

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Ao se enfrentarem na última rodada da fase de grupos, Áustria e Argélia saberão exatamente o que precisam fazer neste sábado, em Kansas City, para se classificarem para os 16-avos de final. 

A Argentina já garantiu a liderança do Grupo J, chegando à sua última partida contra a Jordânia com seis pontos. 

A Áustria ocupa atualmente o segundo lugar, com a Argélia em terceiro, sendo que as duas seleções somam três pontos. 

Surgiu um cenário no qual a equipe que terminar em segundo lugar poderá ter o 'prêmio' de encarar a Espanha, atual líder do Grupo H, nos 16-avos, enquanto a equipe que avançar em terceiro lugar enfrentaria um adversário teoricamente mais fraco.

Ao falar com a imprensa, Rangnick deu uma resposta direta quando questionado se a Áustria planeja não vencer. 

"Não, definitivamente não", garantiu o técnico alemão. 

Rangnick considerou impossível fazer especulações, dado o número de partidas que ainda vão ser disputadas. 

"Nenhum de nós sabe qual será a situação, nem mesmo com um dia de antecedência", observou ele. "Saberemos quando começar, mas isso não influenciará a nossa partida". 

"Jogo da Vergonha" é o nome dado à derrota da Áustria por 1 a 0 para a Alemanha Ocidental na Copa do Mundo de 1982, na Espanha.

Diante da indignação do público, nenhuma das seleções se esforçou para atacar após o gol marcado logo no início, limitando-se a manter o resultado que garantia a classificação de ambas, justamente às custas da Argélia. 

Tanto Rangnick quanto o meio-campista Konrad Laimer ressaltaram que o episódio não afetará a partida deste sábado. 

"Queremos focar em nós mesmos, vencer o jogo e avançar para a próxima fase. Não importa quem enfrentaremos", garantiu o jogador do Bayern de Munique.

Por sua vez, o técnico da Argélia, Vladimir Petkovic, também preferiu não se prolongar sobre o assunto. 

"Temos de fazer todo o possível para buscar nossos objetivos e tentar vencer a partida", afirmou.

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jw/gbv/ag/aam/cb

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