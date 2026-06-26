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Messi começará no banco contra a Jordânia, confirma Scaloni

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Repórter
26/06/2026 20:30

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Lionel Messi começará no banco de reservas o jogo entre Argentina e Jordânia, pela terceira e última rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026, anunciou nesta sexta-feira (26) o técnico da 'Albiceleste', Lionel Scaloni.

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"Leo vai para o banco", disse Scaloni no início de sua entrevista coletiva no estádio de Arlington, perto de Dallas, local da partida de sábado contra os jordanianos.

"O Leo vai começar depois e já tenho o time definido, mas vamos anunciar amanhã", declarou o treinador.

A presença de Messi era a grande dúvida na seleção argentina, que já tem a liderança do Grupo J garantida e pode poupar seus titulares.

O camisa 10, que acabou de completar 39 anos, terá um descanso depois de marcar todos os cinco gols da 'Albiceleste' nas vitórias por 3 a 0 sobre a Argélia e por 2 a 0 sobre a Áustria.

Com essas duas atuações de gala, Messi é o artilheiro da Copa do Mundo com um gol a mais que Vinícius Júnior, o norueguês Erling Haaland e os franceses Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.

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gbv/ma/cb/aam

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