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Internacional

Guarda Revolucionária do Irã afirma ter atacado alvos dos EUA

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/06/2026 20:30

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A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, anunciou neste sábado (27, data local) que atacou posições americanas no Golfo, em represália aos novos bombardeios lançados por Washington, informou a emissora estatal iraniana Irib.

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O Exército dos Estados Unidos havia informado anteriormente sobre ataques contra alvos no Irã em resposta a uma agressão contra um navio mercante no Estreito de Ormuz, ataque que atribuiu a Teerã.

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bur/roc/lpa/arm/vel/am

Tópicos relacionados:

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