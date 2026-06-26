Técnico de Gana critica VAR por pênalti não marcado contra Inglaterra
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O técnico de Gana, o português Carlos Queiroz, criticou nesta sexta-feira (26) a não utilização do VAR após um pênalti que, na sua visão, deveria ter sido marcado a favor de sua equipe durante o empate em 0 a 0 com a Inglaterra, um lance que não foi revisado nem pelo árbitro de campo, nem pelo árbitro de vídeo.
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"O VAR deveria estar lá para ajudar os árbitros", declarou Queiroz.
No minuto 78 da partida disputada na quarta-feira em Foxborough, Massachusetts, o atacante ganês Prince Adu caiu na área após uma disputa com o zagueiro inglês Ezri Konsa quando avançava sozinho em direção ao gol.
O árbitro hondurenho Said Martínez não marcou falta nem consultou o VAR para revisar o lance.
"Já deveríamos estar classificados com seis pontos. Somos bons em pênaltis", explicou o português, em referência ao lance.
"O VAR foi introduzido em 2016 e utilizado pela primeira vez na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Não há desculpa nem motivo para que ele não evolua, e é hora de a Fifa analisar o que aconteceu desde então", criticou o treinador.
O VAR "foi projetado para ajudar os árbitros a conduzir as partidas e tomar as decisões corretas. Espero que melhore nos próximos anos", concluiu Queiroz.
O atacante Antoine Semenyo também lamentou que os jogadores ganenses não tenham pressionado mais o árbitro para revisar a jogada.
"Os jogadores precisam confrontar o árbitro para reclamar. Temos que ser mais insistentes com os árbitros, pressionar mais, porque é muito frustrante que o lance não tenha sido revisado pelo VAR".
Queiroz, que disputa sua quarta Copa do Mundo como técnico, já havia ironizado sobre a atuação do árbitro de vídeo após o jogo de quarta-feira.
"O VAR ainda está funcionando no Mundial? Duvido. O VAR foi tomar um café", disse ele na ocasião, reiterando que o lance "foi claramente pênalti".
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