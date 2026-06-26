Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Técnico de Gana critica VAR por pênalti não marcado contra Inglaterra

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/06/2026 20:07

compartilhe

SIGA

O técnico de Gana, o português Carlos Queiroz, criticou nesta sexta-feira (26) a não utilização do VAR após um pênalti que, na sua visão, deveria ter sido marcado a favor de sua equipe durante o empate em 0 a 0 com a Inglaterra, um lance que não foi revisado nem pelo árbitro de campo, nem pelo árbitro de vídeo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O VAR deveria estar lá para ajudar os árbitros", declarou Queiroz.

No minuto 78 da partida disputada na quarta-feira em Foxborough, Massachusetts, o atacante ganês Prince Adu caiu na área após uma disputa com o zagueiro inglês Ezri Konsa quando avançava sozinho em direção ao gol.

O árbitro hondurenho Said Martínez não marcou falta nem consultou o VAR para revisar o lance.

"Já deveríamos estar classificados com seis pontos. Somos bons em pênaltis", explicou o português, em referência ao lance.

"O VAR foi introduzido em 2016 e utilizado pela primeira vez na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Não há desculpa nem motivo para que ele não evolua, e é hora de a Fifa analisar o que aconteceu desde então", criticou o treinador.

O VAR "foi projetado para ajudar os árbitros a conduzir as partidas e tomar as decisões corretas. Espero que melhore nos próximos anos", concluiu Queiroz.

O atacante Antoine Semenyo também lamentou que os jogadores ganenses não tenham pressionado mais o árbitro para revisar a jogada.

"Os jogadores precisam confrontar o árbitro para reclamar. Temos que ser mais insistentes com os árbitros, pressionar mais, porque é muito frustrante que o lance não tenha sido revisado pelo VAR".

Queiroz, que disputa sua quarta Copa do Mundo como técnico, já havia ironizado sobre a atuação do árbitro de vídeo após o jogo de quarta-feira.

"O VAR ainda está funcionando no Mundial? Duvido. O VAR foi tomar um café", disse ele na ocasião, reiterando que o lance "foi claramente pênalti".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cyj/ag/dr/cb/aam

Tópicos relacionados:

2026 cro eng fbl gha grupol mundial norteamerica wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay