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Técnico da Colômbia quer que sua equipe mantenha essência contra um Portugal 'muito forte'

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AFP
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Repórter
26/06/2026 19:56

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O técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, afirmou nesta sexta-feira (26) que sua equipe vai buscar manter a sua identidade, que envolve ter a posse de bola e controlar o jogo, diante de uma seleção de Portugal "muito forte", com a qual disputará a liderança do Grupo K no sábado, em Miami. 

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"Tentaremos manter nosso estilo, a essência do nosso jogo", disse o treinador argentino em entrevista coletiva na cidade da Flórida, embora tenha feito uma ressalva: "Isso não significa que não faremos alterações. O plano de jogo é diferente porque o adversário é diferente". 

Lorenzo destacou o desafio de enfrentar Portugal, descrevendo a equipe como "muito forte em todas as linhas" e "confortável jogando com bloco médio e posse de bola", antecipando uma batalha intensa pelo domínio do jogo.

O técnico argentino destacou a importância de vencer a partida de sábado, que ele descreveu como uma "etapa superior" da Copa do Mundo, para garantir um confronto mais favorável na fase de 16-avos de final. 

A Colômbia chega a esse confronto liderando o Grupo K com seis pontos, após vitórias sobre o Uzbequistão (3-1) e a República Democrática do Congo (1-0). 

Portugal, por sua vez, ocupa a segunda colocação após um decepcionante empate na estreia contra a seleção africana (1-1) e uma vitória convincente sobre os uzbeques (5-0). 

Lorenzo também destacou a importância do astro Luis Díaz, a quem considera um líder da equipe "não apenas pelo seu desempenho em campo, mas também pela sua personalidade, humildade e entrega".

O vencedor do Grupo K enfrentará um dos melhores terceiros colocados na próxima sexta-feira (3), em Kansas City. 

Já o segundo colocado terá pela frente o segundo do Grupo L, atualmente liderado por Inglaterra e Gana faltando uma rodada num duelo em Toronto, na quinta-feira (2).

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gma/ag/aam/cb

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