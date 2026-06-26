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Vini Jr. vive 'fase incrível', diz Rayan antes de jogo contra o Japão

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Repórter
26/06/2026 19:34

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O jovem atacante Rayan comemorou o momento "incrível" de seu companheiro Vinícius Júnior com a Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti, que na próxima segunda-feira (29) enfrentará o Japão na fase de 16-avos de final.

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Vini Jr. marcou nas três partidas da fase de grupos e soma quatro gols no torneio, um contraste com sua temporada complicada no Real Madrid.

"Vini é um jogador muito importante para a gente. Está vivendo uma fase incrível", disse Rayan.

O atacante do Bournemouth, de 19 anos, ressaltou a liderança de jogadores como o camisa 7 para ajudar na sua adaptação na Seleção.

"Ele, Matheus Cunha, Neymar, os caras ali da frente estão me ajudando bastante", declarou.

Rayan foi titular na vitória por 3 a 0 contra a Escócia, no fechamento do Grupo C, e deu a assistência para o primeiro gol de Vini neste jogo.

Ele havia entrado no segundo tempo na partida anterior contra o Haiti, no lugar do lesionado Raphinha, em uma vitória da Seleção pelo mesmo placar. E contou que não se preocupa com a busca por seu primeiro gol.

"O gol vai sair com naturalidade. Trabalho em prol do grupo. Quando sair, vai ser um gol especial", afirmou.

O jogador também classificou o Japão como um adversário "muito qualificado".

"Na fase de grupos você pode consertar qualquer erro, mas agora é matar ou morrer", declarou.

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erc/app/ag/yr/aam

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