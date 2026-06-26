Guy Stéphan dedica vitória da França a Deschamps: 'Estamos ansiosos para vê-lo'

O treinador auxiliar da França, Guy Stéphan, que assumiu o comando da equipe interinamente na goleada por 4 a 1 sobre a Noruega, nesta sexta-feira, pelo Grupo I da Copa do Mundo, dedicou a vitória ao técnico Didier Deschamps.

Deschamps não esteve na partida em Foxborough, próximo de Boston, porque viajou à França devido ao falecimento recente de sua mãe.

"Uma lembrança especial para o Didier, que se junta a nós novamente amanhã [sábado]. Ele estará conosco no treino de amanhã e estamos ansiosos para vê-lo", disse Stéphan ao canal francês M6.

Com a vitória sobre a Noruega, a França garantiu a liderança do Grupo I e encerrou a primeira fase do Mundial com três vitórias em três jogos.

Franceses e noruegueses chegaram para a partida já classificados e disputavam o primeiro lugar da chave.

"Fizemos o que o que tínhamos que fazer. Nós realmente aproveitamos o jogo e criamos muitas chances. Ousmane [Dembélé] marcou um hat-trick e Désiré Doué fez o primeiro gol de cabeça de sua carreira. São estatísticas positivas para nós", destacou Stéphan.

"Temos de levar isso conosco, porque também houve momentos em que não estivemos no nosso melhor. Teremos de trabalhar nisso também", admitiu.

Stéphan espera que os 'Bleus' possam continuar evoluindo na competição.

"Vamos ter cuidado, mas manter a alegria. Vamos saborear este momento. E então, voltar ao trabalho a partir de amanhã, já com Didier", concluiu.

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