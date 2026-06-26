Wall Street fecha em leve baixa, investidores se distanciam de semicondutores

A bolsa de Nova York fechou em leve queda nesta sexta-feira (26), em meio a uma rotação de valores dos investidores para se distanciar das empresas de semicondutores.

O Nasdaq fechou em queda de 0,24%, enquanto o Dow Jones recuou 0,09% e o S&P 500 perdeu 0,05%.

"É um fechamento sem história, com uma leve queda, que vem pôr fim a uma semana marcada por fortes flutuações", resumiram os analistas da Briefing.com.

"A rotação das compras observada esta semana continua" fora do setor dos semicondutores, acrescentaram.

As gigantes dos chips, indispensáveis para construir centros de dados onde são treinados os modelos de inteligência artificial (IA), voltaram a sofrer perdas nesta sexta-feira, após uma semana especialmente difícil para o setor.

Para alguns analistas, trata-se simplesmente de um recuo técnico, depois que o setor impulsionou em grande medida o mercado americano nos últimos meses.

Para outros, é um sinal das renovadas inquietações sobre as gigantescas valorizações do setor da IA e a rentabilidade futura destes gastos, que as empresas tecnológicas financiam com um endividamento cada vez maior.

"As informações segundo as quais a OpenAI (criadora do ChatGPT) poderia adiar seu lançamento na Bolsa até 2027" também pesaram para o setor, explicou José Torres, analista da Interactive Brokers.

À margem dos semicondutores, o restante do setor tecnológico fechou no geral no azul.

"A queda dos preços do petróleo para níveis não vistos em quatro meses provocou um declínio nas taxas de juros, o que beneficiou Wall Street", destacou José Torres.

"De um ponto de vista puramente de calendário, a próxima semana, encurtada pelo feriado, também poderia ser pouco animada, com apenas algumas poucas publicações de resultados na agenda e um fluxo de dados disperso", destacaram os analistas da Briefing.com.

O mercado ficará fechado na próxima sexta-feira, véspera do Dia da Independência nos Estados Unidos.

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