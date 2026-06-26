OpenAI lança modelo de IA apenas nos EUA, a pedido de Trump

A OpenAI lançou nesta sexta-feira (26) uma versão preliminar do seu modelo mais recente de IA, o GPT-5.6, disponível inicialmente, a pedido do governo dos Estados Unidos, apenas para "um pequeno grupo de parceiros" de confiança do país.

O lançamento acontece duas semanas após Trump emitir uma norma a qual determina que a Anthropic - principal rival da OpenAI - proíba a estrangeiros o acesso aos modelos Fable 5 e Mythos 5, por razões de segurança nacional.

O novo produto marca a estreia da série GPT-5.6 da OpenAI, que consiste em três novos modelos: o topo de linha "Sol", o intermediário "Terra" e a opção de baixo custo "Lua". Segundo a empresa, o Terra vai custar a metade de seu antecessor GPT-5.5, em um esforço para fidelizar clientes, diante da concorrência de Anthropic e Google.

Antes do lançamento, a OpenAI informou o governo americano sobre a capacidade de seus novos modelos. A pedido das autoridades, a empresa iniciou uma fase de testes limitada, com um grupo seleto de parceiros de confiança, cuja identidade foi comunicada aos órgãos do governo.

Embora esses parceiros tenham suas sedes nos Estados Unidos, a OpenAI ressaltou que os funcionários dessas empresas ou entidades que estiverem no exterior também terão acesso aos novos modelos.

"Não acreditamos que esse tipo de procedimento de acesso por parte do governo vá se converter na norma a longo prazo", publicou a OpenAI em seu blog. "Impede que as melhores ferramentas cheguem a usuários, desenvolvedores, empresas, defensores cibernéticos e parceiros globais que precisam delas."

Quando a Anthropic foi inicialmente alvo da medida, algumas pessoas acreditavam que a empresa, focada em segurança, estivesse injustamente na mira do governo Trump, por motivos políticos. Em um conflito anterior com a Casa Branca, a Anthropic se negou a permitir que sua tecnologia fosse usada para vigilância em massa e armas autônomas, o que levou o Pentágono a cancelar seus contratos com a empresa.

Tanto o modelo Mythos, da Anthropic, quanto o GPT-5.6, da OpenAI, geraram grande preocupação, devido à sua capacidade de identificar vulnerabilidades de software ou código que podem ser exploradas por hackers.

Diante da pressão gerada por essa capacidade, Trump assinou no começo do mês um decreto que estabelece um sistema de revisão federal voluntária para avaliar, antes do seu lançamento, os riscos à segurança nacional associados aos modelos avançados de IA. A Casa Branca não deu detalhes de como vai aplicar o decreto nem de quais modelos seriam submetidos a revisão.

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