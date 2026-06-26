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Trump ameaça países europeus com tarifa de 100% por imposto sobre serviços digitais

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Repórter
26/06/2026 18:46

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira (26) impor tarifas de 100% aos países europeus que adotarem um imposto sobre serviços digitais, mesmo que isso implique anular os acordos comerciais.

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"Muitos países europeus estão discutindo a aplicação iminente de um imposto sobre serviços digitais direcionado contra empresas norte-americanas. (...) Qualquer país que imponha esse imposto receberá como resposta imediata uma tarifa de 100% sobre todos os produtos enviados aos Estados Unidos. Essa tarifa anulará os acordos comerciais firmados com o país em questão", escreveu Trump em sua rede social Truth Social.

Os países da União Europeia reagirão "rapidamente e com determinação" caso Trump coloque em prática essas "medidas unilaterais" e "injustificadas", advertiu um porta-voz da Comissão Europeia.

O anúncio do republicano ocorre apenas um dia depois de os países da União Europeia terem dado sinal verde a um acordo comercial negociado no ano passado com os Estados Unidos.

Esse acordo prevê um limite de 15% para as tarifas aplicadas às importações europeias.

Mas isso não é suficiente para Trump, que, depois das tarifas, pretende atacar as chamadas barreiras não tarifárias, ou seja, as regulamentações europeias, especialmente nas áreas de tecnologia e meio ambiente, que, segundo ele, dificultam as exportações americanas.

Recentemente, o presidente ameaçou impor uma tarifa de 100% sobre o vinho francês caso Paris não eliminasse seu imposto sobre serviços digitais cobrado das empresas de tecnologia.

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aue/md/sst/ad/dga/dg/am

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