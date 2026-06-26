Trump chama ataque iraniano em Ormuz de "violação estúpida" do cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou nesta sexta-feira (26) o ataque do Irã com drones no Estreito de Ormuz como uma "violação estúpida" do cessar-fogo.

"Um dos drones atingiu em cheio o convés superior de um navio de carga grande e muito caro", enquanto outros três foram abatidos, publicou Trump em sua plataforma Truth Social, em aparente referência a um ataque contra uma embarcação ocorrido no dia anterior.

"Obviamente, isso é uma violação estúpida do nosso Acordo de Cessar-Fogo", acrescentou o presidente norte-americano.

Mais tarde, durante um evento no Salão Oval da Casa Branca, Trump evitou se comprometer ao ser questionado sobre como pretendia responder ao ataque: "Vocês verão", disse aos jornalistas.

O ataque ocorreu a 7,5 milhas náuticas (14 quilômetros) a sudeste de Dahit, uma localidade do Sultanato de Omã.

O incidente aconteceu após mais de uma semana de relativa calma no Estreito de Ormuz, depois que Irã e Estados Unidos suspenderam bloqueios mútuos como parte de um memorando de entendimento destinado a pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Cerca de 115 embarcações e 2.500 marinheiros foram evacuados do Estreito de Ormuz desde terça-feira, informou nesta sexta-feira o secretário-geral da Organização Marítima Internacional (OMI), agência vinculada à ONU, o panamenho Arsenio Domínguez.

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