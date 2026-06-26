"Sonho americano" perde brilho, mas segue vivo no 250º aniversário dos EUA

O "sonho americano" significa ficar rico e ter uma casa com uma cerca branca ou levar uma vida melhor do que a de seus pais?

Seja o que for, ele dá esperança a milhões de pessoas que acreditam que os Estados Unidos são um lugar onde qualquer um pode alcançar o sucesso, independentemente de sua origem.

Enquanto o país celebra 250 anos de independência, muitos americanos e imigrantes conhecem a realidade cotidiana de perseguir esse sonho por meio de incontáveis decepções e de um esforço incansável.

"O sonho americano é uma esperança diante da pobreza latino-americana. É como ganhar na loteria para pessoas que não têm muitos recursos, mas têm muitos sonhos", explicou à AFP Carmen Barreto, uma empresária venezuelana que vive há 15 anos na Flórida.

"Eu defino o sonho americano como trabalhar duro. Este país oferece grandes oportunidades. Ele vai dando um passo de cada vez para que você possa conquistar aquilo que deseja", disse à AFP o feirante Reinaldo Gutiérrez Iglesias, de 60 anos, nascido em Cuba.

"Houve períodos em que tive dois ou três empregos. Semanas inteiras com dois ou três empregos. É preciso trabalhar muito. Isso é o sonho", acrescentou.

A ideia de que qualquer pessoa pode melhorar de vida por meio do trabalho duro é uma crença fundamental nos Estados Unidos, apesar do intenso debate sobre se a mobilidade social ilimitada morreu ou está morrendo.

De qualquer forma, a possibilidade de uma vida melhor continua atraindo pessoas do mundo inteiro, independentemente de seu poder aquisitivo e nível de escolaridade.

- Oportunidade e risco -

"Para mim, o sonho americano é o sonho de um empreendedor que se muda para um país onde é mais fácil correr riscos", disse à AFP o francês Tristan Comte, de 28 anos, fundador de uma startup de tecnologia, em um elegante espaço de coworking em São Francisco.

"O que é absolutamente incrível aqui é a enorme concentração de pessoas que inevitavelmente têm algo a acrescentar quando alguém decide abrir uma empresa", completou.

Mas, mesmo para Comte, os Estados Unidos são um país cheio de incertezas e riscos.

"O que torna meu sonho americano precário é que a cidade é extremamente cara e os vistos são muito incertos", afirmou.

"Estou aqui e tenho um salário. Mas não tenho nenhuma garantia de que isso continuará assim daqui a nove ou doze meses."

"Tenho que aceitar que não consigo enxergar muito além no futuro e que preciso tomar hoje as melhores decisões possíveis."

A expressão "sonho americano" foi criada na década de 1930 e costuma evocar imagens de famílias vivendo nos subúrbios, empregos estáveis e férias na praia.

Uma nova pesquisa da Gallup revelou que 69% dos americanos afirmaram acreditar que podem alcançar esse ideal — um percentual elevado, mas quatro pontos percentuais abaixo do registrado em 2024.

Os entrevistados apontaram que os principais elementos do sonho são a liberdade pessoal, a segurança financeira e a casa própria, além do sucesso e da ascensão social.

Alguns dos que alcançaram o sucesso nos Estados Unidos, como a empresária Carmen Barreto, afirmam que essa batalha está se tornando cada vez mais difícil.

"Isso me proporcionou as maiores satisfações, com três empreendimentos maravilhosos que foram extremamente bem-sucedidos, que me dão liberdade, renda, felicidade e me permitem dormir até as nove da manhã. Esse é o meu verdadeiro sonho americano."

Mas, segundo ela, "a situação está ficando difícil. Ninguém pode ser o salmão que nada contra a corrente, porque você se cansa, se esgota, isso acaba destruindo você".

- Luta e esperança -

Jerrial Young, de 44 anos, bartender e trabalhador temporário que divide apartamento com um colega na Pensilvânia, conhece muito bem a luta que significa simplesmente conseguir seguir em frente e afirma que "nos anos 80 e 90 você não precisava se matar de trabalhar para ganhar a vida".

"Hoje estamos falando de 65 a 75 horas de trabalho por semana apenas para conseguir se manter e pagar as contas."

Young sente que é vítima da exploração das grandes empresas, mas — como muitos — se recusa a desistir e afirma: "Eu realmente acredito que mudanças estão a caminho, porque elas precisam acontecer."

A resiliência e o sentimento de esperança são temas recorrentes em todo os Estados Unidos.

Gerson Ansueto, funcionário de manutenção de um restaurante que vive no país há 35 anos, desde que deixou a Guatemala, contou à AFP o que o sonho americano significou para ele.

"Eu gostaria de ter voado um pouco mais alto, de ter tido a capacidade de fazer um pouco mais, mas a língua, o idioma e a cor da pele acabaram limitando muitas coisas."

Apesar de tudo, "posso dizer que realizei, sim, o sonho americano, embora com limitações".

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