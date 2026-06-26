Jogos da Copa têm minuto de silêncio em homenagem às vítimas dos terremotos na Venezuela

As partidas da Copa do Mundo nesta sexta-feira (26) foram precedidas por minutos de silêncio em memória às vítimas do terremotos ocorridos nesta semana na Venezuela.

Tanto o jogo entre França e Noruega quanto o confronto entre Senegal e Iraque, os primeiros do dia, registraram a homenagem, que foi anunciada pelo sistema de som dos estádios de Foxborough (perto de Boston) e Toronto, respectivamente.

Inicialmente, a comissão técnica francesa havia informado que o minuto de silêncio se devia ao falecimento da mãe do técnico dos 'Bleus', Didier Deschamps, antes de corrigir esta informação alguns minutos depois.

O balanço provisório de vítimas dos terremotos na Venezuela, de magnitudes 7,2 e 7,5, subiu para 920 mortos confirmados nesta sexta-feira.

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