Antonelli e Mercedes dominam treinos livres do GP da Áustria de F1

O piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, foi o mais rápido nas duas sessões de treinos livres do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, realizadas nesta sexta-feira (26) no circuito de Spielberg.

Na primeira sessão, em um dia de altas temperaturas na Europa Central, Antonelli ficou à frente de seu companheiro de equipe, o britânico George Russell, por apenas 40 milésimos de segundo.

Na segunda, o italiano de 19 anos marcou novamente o melhor tempo, à frente das McLaren do australiano Oscar Piastri e do britânico Lando Norris, enquanto Russell foi o sexto.

Antonelli, que venceu cinco dos sete primeiros Grandes Prêmios da temporada, surge novamente como favorito a mais uma vitória neste fim de semana, ao qual chega liderando o campeonato de pilotos com 41 pontos de vantagem sobre o veterano Lewis Hamilton (Ferrari), que nesta sexta-feira foi apenas o quinto.

O tetracampeão Max Verstappen (Red Bull) fez o quarto melhor tempo, enquanto o outro piloto da Ferrari, o monegasco Charles Leclerc, foi o oitavo, atrás do jovem francês Isack Hadjar (Red Bull), sexto.

O neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) e o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) completaram o Top 10 do dia em Spielberg.

- Futuro de Verstappen -

Além dos resultados dessas sessões, o futuro de Verstappen foi de novo notícia nesta sexta-feira, com o diretor da Red Bull, o francês Laurent Mekies, reafirmando que o piloto holandês quer "continuar" na equipe.

Verstappen chega para o GP da Áustria na sétima posição do campeonato, após um início de temporada difícil, no qual não escondeu sua insatisfação com o novo regulamento da F1, especificamente com os motores híbridos, chegando até a sugerir a possibilidade de abandonar a categoria.

"Acho que, na última vez que participei de uma entrevista coletiva, já disse que não pergunto ao Max toda semana se ele vai continuar conosco", respondeu Mekies ao ser questionado pelos jornalistas.

O engenheiro ressaltou que o piloto holandês "deixou claro que quer permanecer na equipe e foi totalmente transparente quanto à necessidade de um carro rápido para se sentir feliz".

Já em uma entrevista à AFP em maio, Mekies havia declarado que Verstappen estava "no centro do projeto" da Red Bull há uma década e permanecia "envolvido em todas as decisões estratégicas para o futuro".

Verstappen tem contrato até 2028, mas suas críticas ao novo regulamento alimentaram rumores sobre a temporada 2027, especialmente diante dos relatos de seu interesse em competir em provas de resistência futuramente.

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