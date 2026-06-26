Croácia precisa da vitória contra Gana; Inglaterra busca certezas

A disputa do Grupo L chega ao fim com a finalista de 2018, a Croácia de Luka Modric, precisando da vitória contra Gana para passar da fase de grupos da Copa do Mundo, enquanto a Inglaterra, que ficou no 0 a 0 com a seleção africana, quer recuperar o fôlego contra o já eliminado Panamá.

A Croácia tem 3 pontos, um a menos que Gana, e qualquer outro resultado que não seja a vitória a obrigaria a torcer para que avançasse como uma das oito melhores terceiras colocadas, um cenário complicado.

A experiente seleção comandada pelo técnico Zlato Dalic foi derrotada pela Inglaterra (4 a 2), antes de vencer o Panamá (1 a 0), atuações pouco convincentes.

Apesar de uma boa temporada no Milan, Modric, de 40 anos, sente em seus joelhos a passagem do tempo e o peso da idade, tendo sido substituído em ambas as partidas.

Do outro lado, está uma equipe bem trabalhada dirigida por Carlos Queiroz, que demonstrou contra a Inglaterra (0 a 0) que sabe defender e resistir aos ataques do adversário, mesmo nos acréscimos.

Gana provou desta concentração até o fim ao vencer o Panamá por 1 a 0 nos últimos minutos.

Liderada pelo veterano Jordan Ayew, a seleção ganense poderá contar com Thomas Partey contra a Croácia. O meio-campista não disputou o jogo contra a Inglaterra por não ter conseguido visto para o Canadá, já que será julgado em 2027 no Reino Unido por acusações de estupro e agressão sexual.

. Inglaterra busca fôlego

O grupo é liderado pela Inglaterra, que está empatada com Gana com 4 pontos, mas tem vantagem sobre o saldo de gols.

Os 'Three Lions' precisam agora assegurar a liderança em East Rutherford (Nova Jersey) contra o Panamá, para não depender do outro jogo, que será disputado simultaneamente, às 18h00 (horário de Brasília).

A seleção centro-americana, que ainda não somou nenhum ponto, não tem nada a perder e muito a ganhar nesta partida.

"É preciso continuar acreditando em nós, ainda temos um jogo. Podemos terminar da melhor forma e dar felicidade" aos torcedores, afirmou o meio-campista Cristian Martínez após a partida contra a Croácia.

Na Inglaterra, Eberechi Eze assegurou na quarta-feira que sua equipe joga com "a intensidade e paixão" do Campeonato Inglês, exatamente como exige o técnico Thomas Tuchel.

"Dá para ver como é difícil para nossos adversários jogarem contra nós, com essa energia e esse estado de espírito, que se somam à qualidade da equipe", explicou o jogador do Arsenal.

O capitão Harry Kane, artilheiro do Campeonato Alemão pelo Bayern de Munique na última temporada, começou o Mundial com dois gols e tentará aumentar seus números contra o Panamá para se recolocar na disputada luta pela Chuteira de Ouro, liderada pelo astro argentino Lionel Messi, com cinco gols.

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