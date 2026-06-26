Trump ameaça impor tarifas de 100% a países europeus por imposto sobre serviços digitais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira (26) impor tarifas de 100% aos países europeus que implementarem um imposto sobre serviços digitais, mesmo que isso signifique o cancelamento de acordos comerciais.

"Muitos países europeus estão discutindo a implementação iminente de um imposto sobre serviços digitais direcionado a empresas americanas. (...) Qualquer país que impuser tal imposto enfrentará uma tarifa imediata de 100% sobre todos os produtos enviados aos Estados Unidos. Essa tarifa cancelará os acordos comerciais firmados com o país em questão", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Este anúncio de Trump ocorre apenas um dia depois de os países da União Europeia (UE) aprovarem um acordo comercial negociado no ano passado com os Estados Unidos, que limita as tarifas sobre importações europeias a 15%.

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