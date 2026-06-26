Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump ameaça impor tarifas de 100% a países europeus por imposto sobre serviços digitais

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/06/2026 14:11

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira (26) impor tarifas de 100% aos países europeus que implementarem um imposto sobre serviços digitais, mesmo que isso signifique o cancelamento de acordos comerciais. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Muitos países europeus estão discutindo a implementação iminente de um imposto sobre serviços digitais direcionado a empresas americanas. (...) Qualquer país que impuser tal imposto enfrentará uma tarifa imediata de 100% sobre todos os produtos enviados aos Estados Unidos. Essa tarifa cancelará os acordos comerciais firmados com o país em questão", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. 

Este anúncio de Trump ocorre apenas um dia depois de os países da União Europeia (UE) aprovarem um acordo comercial negociado no ano passado com os Estados Unidos, que limita as tarifas sobre importações europeias a 15%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aue/md/sst/ad/dga/aa

Tópicos relacionados:

comercio diplomacia economia eua governo ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay