Alemanha registra temperatura recorde de 41,3 °C
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A Alemanha bateu seu recorde de temperatura máxima nesta sexta-feira (26), com 41,3°C, registrada em um bairro da cidade de Saarbrücken, no oeste do país, segundo dados preliminares do Serviço Meteorológico Alemão (DWD).
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"E é bem possível que essa temperatura seja atingida novamente amanhã [sábado], ou até mesmo ligeiramente superada", disse o meteorologista Uwe Baumgarten à AFP.
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