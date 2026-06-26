Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Alemanha registra temperatura recorde de 41,3 °C

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/06/2026 14:00

compartilhe

SIGA

A Alemanha bateu seu recorde de temperatura máxima nesta sexta-feira (26), com 41,3°C, registrada em um bairro da cidade de Saarbrücken, no oeste do país, segundo dados preliminares do Serviço Meteorológico Alemão (DWD). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"E é bem possível que essa temperatura seja atingida novamente amanhã [sábado], ou até mesmo ligeiramente superada", disse o meteorologista Uwe Baumgarten à AFP.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lep-alf/bfi/pc/ahg/aa

Tópicos relacionados:

alemanha clima meteorologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay