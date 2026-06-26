Alemanha registra temperatura recorde de 41,3 °C

A Alemanha bateu seu recorde de temperatura máxima nesta sexta-feira (26), com 41,3°C, registrada em um bairro da cidade de Saarbrücken, no oeste do país, segundo dados preliminares do Serviço Meteorológico Alemão (DWD).

"E é bem possível que essa temperatura seja atingida novamente amanhã [sábado], ou até mesmo ligeiramente superada", disse o meteorologista Uwe Baumgarten à AFP.

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