Wawrinka anuncia despedida em dezembro com Federer, Murray e Monfils

O tenista suíço Stan Wawrinka, que aos 41 anos disputa sua última temporada antes da aposentadoria, anunciou nesta sexta-feira (26) que organizará uma exibição de despedida no dia 19 de dezembro em Genebra, ao lado de seu compatriota Roger Federer, do britânico Andy Murray e do francês Gaël Monfils.

"Após mais de 20 anos no circuito, é o momento de encerrar este capítulo", declarou o tricampeão de Grand Slams em um vídeo publicado em sua conta no Instagram.

"Antes de ir, queria organizar uma última tarde para agradecer a vocês e para que se despeçam de mim", continuou o ex-número 3 do mundo.

Na despedida, intitulada "One Last Backhand" em homenagem ao seu elegante backhand de uma mão, "tenho a sorte de poder contar com meus amigos, com quem vivi tantos momentos maravilhosos ao longo dos anos".

"Estarão presentes Andy Murray, Gaël Monfils e Roger Federer", anunciou o suíço, atual número 110 do mundo.

Em uma era dominada por Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, Wawrinka foi um dos poucos jogadores (ao lado de Murray) a conquistar vários títulos de Grand Slam: o Aberto da Austrália em 2014, Roland Garros em 2015 e o US Open em 2016.

Fora do top 100, nesta temporada ele alcançou em janeiro a terceira rodada do Aberto da Austrália, mas foi eliminado na sua estreia em Roland Garros no fim de maio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dga/dam/erl/yr/aa