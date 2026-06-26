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Wawrinka anuncia despedida em dezembro com Federer, Murray e Monfils

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Repórter
26/06/2026 13:36

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O tenista suíço Stan Wawrinka, que aos 41 anos disputa sua última temporada antes da aposentadoria, anunciou nesta sexta-feira (26) que organizará uma exibição de despedida no dia 19 de dezembro em Genebra, ao lado de seu compatriota Roger Federer, do britânico Andy Murray e do francês Gaël Monfils.

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"Após mais de 20 anos no circuito, é o momento de encerrar este capítulo", declarou o tricampeão de Grand Slams em um vídeo publicado em sua conta no Instagram.

"Antes de ir, queria organizar uma última tarde para agradecer a vocês e para que se despeçam de mim", continuou o ex-número 3 do mundo.

Na despedida, intitulada "One Last Backhand" em homenagem ao seu elegante backhand de uma mão, "tenho a sorte de poder contar com meus amigos, com quem vivi tantos momentos maravilhosos ao longo dos anos".

"Estarão presentes Andy Murray, Gaël Monfils e Roger Federer", anunciou o suíço, atual número 110 do mundo. 

Em uma era dominada por Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, Wawrinka foi um dos poucos jogadores (ao lado de Murray) a conquistar vários títulos de Grand Slam: o Aberto da Austrália em 2014, Roland Garros em 2015 e o US Open em 2016. 

Fora do top 100, nesta temporada ele alcançou em janeiro a terceira rodada do Aberto da Austrália, mas foi eliminado na sua estreia em Roland Garros no fim de maio.

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dga/dam/erl/yr/aa

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