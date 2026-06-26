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Trump classifica ataque iraniano em Ormuz como 'violação estúpida' do cessar-fogo

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AFP
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Repórter
26/06/2026 13:25

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou nesta sexta-feira (26) o ataque com drones do Irã no Estreito de Ormuz como uma "violação estúpida" do cessar-fogo. 

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"Um dos drones atingiu o convés superior de um navio cargueiro muito grande e muito caro", enquanto outros três foram derrubados, publicou Trump em sua plataforma Truth Social, aparentemente referindo-se a um ataque a uma embarcação no dia anterior. 

"Obviamente, esta é uma violação estúpida do nosso Acordo de Cessar-Fogo", acrescentou o presidente americano.

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jz/mel/aa

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