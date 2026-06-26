Desemprego no Brasil atinge novo mínimo histórico

O desemprego no Brasil caiu no trimestre encerrado em maio e marcou o menor nível para o período em mais de uma década, um dado significativo para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que buscará a reeleição em outubro.

O país registrou desemprego de 5,6% no trimestre, o menor nível para o período desde 2012, quando o indicador passou a ser medido com a metodologia atual, informou nesta sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número é inferior aos 5,8% do trimestre anterior.

Além disso, foi 0,6 ponto percentual menor que a taxa do mesmo trimestre de 2025, quando ficou em 6,2%.

O desemprego no período afetou 6,1 milhões de pessoas no país.

A informalidade, característica estrutural do mercado de trabalho brasileiro, também apresentou leve queda, para 37,3% da população ocupada, embora continue afetando mais de um em cada três trabalhadores.

Esses dados surgem pouco mais de três meses antes das eleições presidenciais, nas quais Lula enfrentará o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), uma disputa que, segundo as pesquisas, está acirrada.

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