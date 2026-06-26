Equipe russa de ginástica rítmica desiste de competição na Romênia

A seleção russa de ginástica rítmica anunciou, nesta sexta-feira (26), a sua decisão de desistir das competições internacionais organizadas neste fim de semana na Romênia, afirmando ter sido ameaçada pelas autoridades locais de ser privada de seu hino e sua bandeira.

A Federação Internacional de Ginástica suspendeu, no fim de maio, as restrições aos russos e bielorrussos adotadas após o início da ofensiva russa na Ucrânia em 2022, devolvendo assim o direito de usar suas bandeiras e hinos.

No entanto, as autoridades da cidade romena de Cluj-Napoca, que organiza uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica entre 26 e 28 de junho, informaram "oralmente" à delegação russa "que a bandeira russa não seria hasteada (...) e o hino nacional não seria executado em caso de vitória dos ginastas russos", afirmou a Federação Russa de Ginástica em um comunicado.

Diante desta "violação flagrante do regulamento das competições por parte de seus organizadores", a seleção russa de ginástica rítmica decidiu "desistir de participar", especifica o texto.

Contudo, a equipe "continua pronta para participar de competições que respeitem as exigências da World Gymnastics", destacou.

Em um vídeo publicado na quarta-feira no Instagram, o prefeito de Cluj-Napoca, Emil Boc, afirmou ter aceitado a organização da competição em sua cidade em um momento em que os ginastas russos ainda estavam sancionados, podendo participar desse tipo de prova apenas como atletas "neutros" que cumprem certas condições, como não ter apoiado ativamente a ofensiva na Ucrânia.

"Quero ser claro (...): o hino da Rússia não será tocado e a bandeira da Rússia não será utilizada para representar os atletas desse país", assegurou Boc, explicando que queria manifestar seu desacordo "com os símbolos políticos de um Estado agressor".

O Comitê Olímpico Russo denunciou, na quinta-feira, uma "violação flagrante da Carta Olímpica e do princípio da neutralidade política do esporte", anunciando em nota que informou ao Comitê Olímpico Internacional sobre este incidente.

Antes da ginástica, o judô e a natação também votaram pela reintegração total de atletas russos e bielorrussos, em novembro e abril, respectivamente.

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