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Reino Unido registra temperatura recorde para o mês de junho pelo 3º dia consecutivo

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AFP
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Repórter
26/06/2026 11:37

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O Reino Unido bateu seu recorde de temperatura para junho pelo terceiro dia consecutivo nesta sexta-feira (26), com 36,9°C registrados em Wattisham, Suffolk (sudeste da Inglaterra), anunciou o Met Office do Reino Unido.

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"E as temperaturas continuam subindo", observou a agência nas redes sociais. O recorde anterior era de 36,7°C, registrado em Merryfield, Somerset (sudoeste da Inglaterra). 

O alerta vermelho para "calor extremo", que havia sido emitido apenas uma vez antes, está em vigor de quarta-feira até a noite de sexta-feira, marcando a primeira vez que permaneceu ativo por três dias consecutivos. 

Em Londres, diversos museus e atrações turísticas tiveram que tomar medidas para lidar com as altas temperaturas. 

A Tower Bridge está fechada para visitantes, assim como o Observatório Real de Greenwich.

O Museu Britânico alertou que poderá fechar algumas galerias devido ao calor "para garantir o conforto e a segurança de funcionários e visitantes". 

Na região de Manchester, no norte da Inglaterra, bombeiros combatem um incêndio que já consumiu aproximadamente 22 hectares.

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alm-psr/erl/ahg/aa

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