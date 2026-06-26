Leão XIV celebrará grande missa nos Champs-Élysées em setembro

O papa Leão XIV celebrará uma grande missa nos Champs-Élysées, em Paris, e uma vigília com jovens no Stade de France, ao norte da capital, no final de setembro, anunciou o arcebispo Laurent Ulrich à AFP nesta sexta-feira (26).

O papa americano fará a primeira visita de Estado de um pontífice à França desde a de Bento XVI, em 2008, de 25 a 28 de setembro. Além de Paris, ele visitará Lourdes e Metz.

A missa, marcada para a tarde de sábado, 26 de setembro, "na Place de la Concorde e na Champs-Élysées", deverá atrair 500 mil pessoas, segundo a diocese de Paris.

O encontro com os jovens acontecerá na noite anterior, no Stade de France, em Saint-Denis, especificou o arcebispo de Paris. Os organizadores esperam cerca de 75 mil participantes neste estádio simbólico para os franceses.

Depois de Paris, onde se reunirá com o presidente Emmanuel Macron, Leão XIV celebrará outra missa ao ar livre no domingo, dia 27, em Lourdes, no sudoeste da França, e outra no dia seguinte na catedral de Metz, no nordeste.

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