Líder do Hezbollah pede retirada 'incondicional' de Israel no Líbano

O líder do Hezbollah, Naim Qasem, exigiu nesta sexta-feira (26) a retirada "incondicional" das forças israelenses do sul do Líbano e classificou o acordo-quadro entre o Irã e os Estados Unidos, que levou a uma trégua na frente libanesa, como uma "declaração de derrota".

"Israel não tem outra opção senão se retirar completamente de cada centímetro do nosso território (...). Israel deve sair de forma incondicional", declarou ele em um discurso televisionado para dezenas de milhares de pessoas nos subúrbios do sul de Beirute, durante a celebração do Ashura.

Este dia relembra a morte de Hussein, uma figura-chave do islamismo xiita. É o maior evento público do Hezbollah desde o início da guerra com Israel, em 2 de março.

O Líbano foi arrastado para o conflito no Oriente Médio pelos disparos de foguetes do Hezbollah contra o território israelense, que respondeu com ataques aéreos e uma ofensiva terrestre no sul do país, onde tropas ainda estão estacionadas.

Com mediação dos Estados Unidos, as autoridades libanesas iniciaram negociações diretas com Israel em Washington em abril, as primeiras em décadas, que culminaram na declaração de um cessar-fogo em 17 de abril, o qual nunca foi respeitado.

Após Teerã ter conseguido incluir o Líbano em seu acordo com os Estados Unidos, a frente libanesa vive uma relativa calma, embora ambos os lados continuem se acusando mutuamente de violar o cessar-fogo.

"Nenhum acordo que vá contra a soberania do Líbano será aceito, e ninguém tem o direito de assinar nada", acrescentou Qasem, referindo-se às negociações israelenses-libanesas, cuja quinta sessão continua nesta sexta-feira em Washington.

"Nem normalização, nem ganhos para Israel", que "deve sair humilhado", declarou o líder do Hezbollah.

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