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Bélgica cancela reencenação da batalha de Waterloo devido à onda de calor

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Repórter
26/06/2026 09:28

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A Bélgica cancelou a reencenação da derrota de Napoleão na batalha de Waterloo, prevista para este fim de semana, devido à intensa onda de calor que afeta o país.

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Todos os anos, o evento reúne centenas de pessoas vestidas com trajes da época napoleônica para reencenar a histórica batalha de 1815 diante de muitos espectadores apaixonados por história.

"Reencenações de Waterloo 2026 canceladas: a segurança em primeiro lugar", anunciaram os organizadores.

"A segurança do público, dos participantes, dos voluntários e das equipes de emergência não pode ser comprometida".

As temperaturas na Bélgica se aproximam de níveis recorde para um mês de junho, como parte de uma onda de calor que afeta várias regiões da Europa.

A batalha de Waterloo, travada ao sul de Bruxelas, representou a derrota definitiva do governante francês Napoleão Bonaparte para uma coalizão de países liderada pelo comandante britânico, o duque de Wellington.

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del/ec/rlp/mab/pc/fp/aa

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