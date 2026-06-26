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Rússia e Ucrânia trocam 160 prisioneiros de guerra de cada lado, anuncia Moscou

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AFP
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Repórter
26/06/2026 09:16

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Ucrânia e Rússia trocaram 160 prisioneiros de guerra de cada lado nesta sexta-feira (26), anunciou o Ministério da Defesa russo. 

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Nas redes sociais, o ministério afirmou que "160 militares russos retornaram" e que "160 prisioneiros de guerra ucranianos foram devolvidos em troca". 

As trocas de prisioneiros são uma das poucas áreas de cooperação entre Rússia e Ucrânia, e o único resultado concreto das negociações entre os dois países.

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bur/bfi/jvb/avl/aa

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