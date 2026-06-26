Espanha-Uruguai e França-Noruega, os duelos mais aguardados da sexta-feira na Copa

Com 19 das 32 seleções já classificadas para a segunda fase da Copa do Mundo, a partida Espanha-Uruguai desta sexta-feira (26) será decisiva, sobretudo para os sul-americanos, enquanto o jogo França-Noruega será marcado pelo duelo de artilheiros entre Kylian Mbappé e Erling Haaland, com a liderança do grupo em disputa.

A partida entre espanhóis e uruguaios em Guadalajara (21h00 de Brasília) promete: a Espanha, liderada pelo jovem astro Lamine Yamal, almeja o primeiro lugar do Grupo H (e evitar a Argentina nos 16-avos de final), enquanto o Uruguai pensa apenas na classificação.

As quatro seleções do grupo chegam à última rodada com chances de classificação. A Espanha lidera a chave com 4 pontos e tem a classificação praticamente assegurada, como uma das melhores terceiras colocadas na pior das hipóteses.

As outras equipes precisam da vitória: o Uruguai, com 2 pontos, mesmo número de Cabo Verde, que sonha com a classificação em sua primeira participação em Copas do Mundo e precisa apenas derrotar a Arábia Saudita (1 ponto), que por sua vez tem grandes chances de avançar se triunfar contra os africanos.

O Grupo I será o primeiro a entrar em campo nesta sexta-feira. Em Boston (16h00 de Brasília), França e Noruega definirão o primeiro lugar da chave, um duelo entre Mbappé e Haaland. Ambos marcaram dois gols em cada uma de suas duas primeiras partidas e estão na caça de Lionel Messi (5 gols) na disputa pela artilharia do Mundial.

- Deschamps ausente em Boston -

A partida não terá a presença do técnico francês Didier Deschamps, que voltou ao seu país após o falecimento da mãe, motivo pelo qual os Bleus querem dedicar a vitória ao seu treinador.

Com o primeiro lugar do grupo, a França enfrentará um dos terceiros colocados e não precisará fazer um grande deslocamento, enquanto o segundo da chave precisará viajar a Dallas para enfrentar a Costa do Marfim na próxima terça-feira.

Senegal e Iraque se enfrentarão no mesmo horário. Ainda sem pontos no Mundial, as duas seleções precisam da vitória e de uma combinação de resultados nos outros grupos para avançar de fase.

A jornada terminará com o Grupo G, no qual a favorita Bélgica (2 pontos) precisa vencer a Nova Zelândia (1) após suas duas primeiras partidas decepcionantes, que terminaram em empates contra Egito e Irã.

- Apoio à comunidade LGBTQIA+ -

Na outra partida da chave, o Egito (4 pontos) precisa da vitória para assegurar a primeira colocação, mas o país tem a classificação praticamente garantida mesmo em caso de derrota para o Irã (2 pontos), que também tem chances.

O destino quis que a partida fosse disputada em Seattle em plena Semana do Orgulho, motivo pelo qual a cidade havia incluído atos de apoio à comunidade LGBTQIA+, embora os dois países criminalizem as relações entre pessoas do mesmo sexo.

As federações dos dois países chegaram a anunciar que permaneceriam à margem de qualquer celebração, mas a Fifa lembrou: "A Copa do Mundo é um evento inclusivo. Torcedores de todas as orientações sexuais e identidades de gênero são bem-vindos".

"Mensagens a favor dos direitos humanos, como as bandeiras do arco-íris, entre outros símbolos que representam uma identidade de gênero, são autorizadas pelo código de conduta da Fifa dentro dos estádios", acrescentou um porta-voz da entidade.

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