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Internacional

Presidente do Equador decreta feriado após vitória sobre a Alemanha na Copa do Mundo

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/06/2026 07:46

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O presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou feriado no país depois da vitória histórica da seleção equatoriana sobre a Alemanha (2-1), que garantiu a classificação da equipe para a segunda fase da Copa do Mundo de 2026.

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"Obrigado aos jogadores e ao técnico que, apesar das críticas, dos insultos e dos maus momentos que passaram, conseguiram se recuperar e dar esta imensa alegria a todo o país", escreveu Noboa na quinta-feira à noite na rede social X, antes de anunciar: "Amanhã, feriado!".

O presidente assinou um decreto que transformou a sexta-feira, 26 de junho, em feriado. 

Na quinta-feira, no MetLife Stadium (Nova York), o Equador virou a partida contra a Alemanha para evitar uma eliminação precoce e conseguir avançar para os 16-avos de final. 

Os gols de Nilson Angulo e Gonzalo Plata viraram o placar, que havia sido aberto por Leroy Sané, para alegria dos mais de 50 mil torcedores equatorianos presentes nas arquibancadas.

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bur-dam/dbh/fp

Tópicos relacionados:

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