Rússia anuncia que derrubou 660 drones ucranianos

A defesa antiaérea russa derrubou 660 drones ucranianos na madrugada de sexta-feira (26), anunciou o Ministério da Defesa, um dos números mais elevados desde o início do conflito em 2022.

Os aparelhos foram destruídos em mais de 10 regiões, incluindo Moscou, a península anexada da Crimeia, o Mar Negro e o Mar de Azov, indicou o ministério russo.

Segundo o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, pelo menos 47 drones que se dirigiam à capital foram interceptados.

"Os especialistas dos serviços de emergência estão trabalhando nos locais onde os destroços caíram", escreveu na plataforma de mensagens Telegram, sem relatar vítimas ou danos.

Um ataque "em larga escala" de drones também atingiu a região de Tula, a 180 km ao sul de Moscou, segundo o governador regional, Dimitri Milayev.

"Uma casa sofreu danos em uma área do distrito de Shchekino e uma mulher ficou ferida", informou no Telegram.

Nos últimos meses, a Ucrânia intensificou a campanha de ataques com drones de longo alcance contra a Rússia, em particular contra infraestruturas do setor de energia, com o objetivo de privar o Kremlin de uma fonte de receita vital para financiar a campanha bélica.

Na semana passada, um ataque ucraniano provocou um incêndio de grandes proporções em uma refinaria ao sudeste de Moscou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/roc/lgo/arm/vel/arm/jvb/fp