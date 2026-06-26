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Número de mortes por afogamento na França durante onda de calor sobe para 55

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Repórter
26/06/2026 06:07

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O balanço de pessoas mortas por afogamento na França durante a atual onda de calor subiu para 55, informou nesta sexta-feira (26) o governo, que teme um número ainda pior.

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Após vários dias de temperaturas próximas ou superiores a 40ºC em algumas regiões, muitas pessoas morreram afogadas, a maioria jovens que nadavam em áreas não autorizadas de rios ou lagos para escapar do calor.

Na noite de quinta-feira, "estávamos com 55 (afogados), mas tememos que a situação não evolua de forma favorável", disse a ministra dos Esportes, Marina Ferrari, ao canal Franceinfo.

Segundo a ministra, "65% dos afogamentos aconteceram em locais de nado não vigiados ou não autorizados".

A atual onda de calor na Europa tem sido especialmente intensa na França, que viveu as duas noites mais quentes já registradas e apresentou um aumento nos casos de parada cardíaca.

O comandante da polícia de Paris, Patrice Faure, advertiu que os hospitais da capital francesa e de sua região metropolitana estão próximos da "saturação" e, por isso, proibiu o consumo de álcool nas vias públicas a partir do meio-dia de sexta-feira.

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ig/asm/dbh/avl/fp

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