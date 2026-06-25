Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Equador queria vaga no mata-mata antes, mas 'é melhor assim', diz Plata

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/06/2026 20:28

compartilhe

SIGA

O Equador queria garantir a classificação para a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo nas duas primeiras rodadas, mas "é melhor" para a força mental da equipe chegar às oitavas de final após vencer a Alemanha, disse o atacante Gonzalo Plata.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A seleção equatoriana, comandada pelo argentino Sebastián Beccacece, esteve à beira da eliminação depois que Leroy Sané abriu o placar para os alemães logo aos dois minutos, mas conseguiu uma virada heroica graças aos gols de Nílson Angulo (9') e Plata (77'), resultado que garantiu os sul-americanos entre os oito melhores terceiros colocados do Mundial.

Plata disse que a vitória tem um sabor "diferente" pelo que a equipe sofreu depois da derrota na estreia para a Costa do Marfim (1 a 0) e do empate sem gols contra Curaçao.

"Sofremos demais nestas duas primeiras partidas", disse o atacante do Flamengo.

"Queríamos ter garantido a classificação antes, mas acho que é melhor assim. Agora chegaremos com aquela fome de dar tudo de nós, independentemente do que aconteceu no início", declarou Plata à DirecTV, após a comemoração eufórica de toda a seleção equatoriana no gramado, em Nova Jersey.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-gfe/mcd/cb/aam

Tópicos relacionados:

2026 ecu fbl ger grupoe mundial norteamerica wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay