Equador queria vaga no mata-mata antes, mas 'é melhor assim', diz Plata

O Equador queria garantir a classificação para a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo nas duas primeiras rodadas, mas "é melhor" para a força mental da equipe chegar às oitavas de final após vencer a Alemanha, disse o atacante Gonzalo Plata.

A seleção equatoriana, comandada pelo argentino Sebastián Beccacece, esteve à beira da eliminação depois que Leroy Sané abriu o placar para os alemães logo aos dois minutos, mas conseguiu uma virada heroica graças aos gols de Nílson Angulo (9') e Plata (77'), resultado que garantiu os sul-americanos entre os oito melhores terceiros colocados do Mundial.

Plata disse que a vitória tem um sabor "diferente" pelo que a equipe sofreu depois da derrota na estreia para a Costa do Marfim (1 a 0) e do empate sem gols contra Curaçao.

"Sofremos demais nestas duas primeiras partidas", disse o atacante do Flamengo.

"Queríamos ter garantido a classificação antes, mas acho que é melhor assim. Agora chegaremos com aquela fome de dar tudo de nós, independentemente do que aconteceu no início", declarou Plata à DirecTV, após a comemoração eufórica de toda a seleção equatoriana no gramado, em Nova Jersey.

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